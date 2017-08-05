Президент Узбекистана призвал не допускать расточительства на свадьбах

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев продолжает удивлять мировое сообщество своим новым реформаторским курсом, направленным на искоренение пагубных последствий кланово-авторитарной и коррумпированной власти, оставивших глубокий отпечаток в общественном сознании крупнейшей центрально-азиатской страны.

Вслед за арестом старшей дочери экс-президента Гульнары Каримовой, Ш.Мирзиёев подверг уничижительной критике правоохранительную систему страны, в частности, прокуроров республики. И вот новое сенсационное заявление президента.

Ш.Мирзиеев в своем вчерашнем выступлении отметил необходимость компактного и содержательного проведения свадеб и семейных торжеств без излишнего расточительства. Об этом лидер Узбекистана заявил на встрече с интеллигенцией, сообщает сайт МИД Узбекистана.

На совещании отмечалась необходимость недопущения излишнего расточительства, проведения в этом направлении представителями культурной общественности широкой разъяснительной работы среди населения, важность того, что они должны служить примером для других, отмечается в сообщении.

Особую озабоченность Мирзиёев выразил в отношении коммерциализации сферы культуры, выхода на первый план личных интересов и "оживленный сбыт поверхностных с идейно-художественной точки зрения произведений, отсутствие принципиальной оценки таких обстоятельств творческими союзами, всесторонне обоснованных практических предложений по их устранению", отмечается в сообщении МИД.

Президент подчеркнул, что в Узбекистане не будет допущено превращение в бизнес литературы и искусства, культуры, средств массовой информации, духовности и просветительства.