Подписаться на уведомления
 

Президент Узбекистана призвал не допускать расточительства на свадьбах

Автор: Отдел информации 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев продолжает удивлять мировое сообщество своим новым реформаторским курсом, направленным на искоренение пагубных последствий кланово-авторитарной и коррумпированной власти, оставивших глубокий отпечаток в общественном сознании крупнейшей центрально-азиатской страны.

Вслед за арестом старшей дочери экс-президента Гульнары Каримовой, Ш.Мирзиёев подверг уничижительной критике правоохранительную систему страны, в частности, прокуроров республики. И вот новое сенсационное заявление президента.

Ш.Мирзиеев в своем вчерашнем выступлении отметил необходимость компактного и содержательного проведения свадеб и семейных торжеств без излишнего расточительства. Об этом лидер Узбекистана заявил на встрече с интеллигенцией, сообщает сайт МИД Узбекистана.

На совещании отмечалась необходимость недопущения излишнего расточительства, проведения в этом направлении представителями культурной общественности широкой разъяснительной работы среди населения, важность того, что они должны служить примером для других, отмечается в сообщении.

Особую озабоченность Мирзиёев выразил в отношении коммерциализации сферы культуры, выхода на первый план личных интересов и "оживленный сбыт поверхностных с идейно-художественной точки зрения произведений, отсутствие принципиальной оценки таких обстоятельств творческими союзами, всесторонне обоснованных практических предложений по их устранению", отмечается в сообщении МИД.

Президент подчеркнул, что в Узбекистане не будет допущено превращение в бизнес литературы и искусства, культуры, средств массовой информации, духовности и просветительства. 

680 просмотров


Старости
Интересы России и Азербайджана столкнулись в Европе? Ветер сдует!
Интересы России и Азербайджана столкнулись в Европе? Ветер сдует! наша аналитика
Наша погода
Сегодня 40° / 24°
6 Авг 36° / 24°
7 Авг 36° / 26°
8 Авг 38° / 26°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0206 AZN
1 RUB   =   0.0282 AZN

Новостная лента

Додон просит Путина не вводить санкции
Эфиопская бегунья: «Президент Федерации Азербайджана присвоил мои 7 тысяч долларов» реакция Федерации спорта
В Иране началась инаугурация Роухани
Еще двое жертв внука Али Гасанова на грани смерти заявление главврача, фото
Президент Узбекистана призвал не допускать расточительства на свадьбах
Грузия требует у Польши экстрадировать Саакашвили
В Турции полицейские стали похожи на талибов фото
Уроженка Агдама украла у турка 600 долларов и 44 маната
Турция стягивает войска к границе с Сирией
Подробности убийства сотрудника Араза Агаларова обновлено
Международные эксперты критикуют девальвацию маната и Межбанк
Саудовская Аравия направляет шиитов на Иран
Ильхам Алиев написал в твиттере Обновлено
Мадат Гулиев принял присягу фото, официоз
Лидер турецких путчистов: «Я обожаю Ататюрка» турецкие СМИ из зала суда
Сирию атаковали фосфорными бомбами
Следственный комитет России вызвал на ковер политолога по иску армян
Азербайджанские моряки стали вторыми Видео
Водитель второго автомобиля – не брат Кямаледдина Гейдарова эксклюзив
И российский дипломат в Баку попал в аварию
Обнародована скандальная переписка посла: «Катар и Турция – наши враги»
Россия и Иран расширяют военное сотрудничество в ответ на санкции США
Марика Богверадзе: «В Азербайджане поздно вспомнили о туризме» эксклюзив
Россия навечно обречена на санкции Заявление посла
Интересы России и Азербайджана столкнулись в Европе? Ветер сдует! наша аналитика
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться