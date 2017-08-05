Как уже сообщалось, накануне на проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП, совершенное водителем автомобиля Mercedes Gelandewagen, внуком вице-премьера Али Гасанова – Наилем Аллахвердиевым. Этот автомобиль на большой скорости врезался сзади в автомобиль ВАЗ-2115, потерял управление и перелетел на второстепенную полосу проспекта. Там автомобиль сбил трех пешеходов, перевернулся и сгорел. В ДТП пострадали и двое граждан Турции – супружеская пара Муталиб Текиш и Сонгюль Текиш.

Раненые помещены в реанимационные палаты городской клинической больницы №1 («Семашко»). Как сообщила haqqin.az главврач клиники Лала Шекерова, состояние раненых оценивается врачами как критическое.

Муталиб Текиш подключен к аппарату искусственного дыхания, а его супруга перенесла тяжелейшую операцию в республиканской нейрохирургической больнице.