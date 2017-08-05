В Иране началась инаугурация Роухани

В Тегеране началась церемония инаугурации вновь избранного президента Ирана Хасана Роухани, передает иранский телеканал "Пресс-ТВ".

Как отмечает телеканал, на мероприятии присутствуют представители из более чем 100 стран и международных организаций.

Ожидается, что в ходе церемонии выступят с речью спикер парламента Ирана Али Лариджани и глава судебной системы страны аятолла Садик Амоли Лариджани.

Роухани впервые был избран президентом Ирана в 2013 году. В 2017-м он вновь баллотировался на эту должность и выиграл президентские выборы, набрав 57% голосов при явке в 73%.