Эфиопская легкоатлетка Лайеш Абдуллаева, выступавшая за Азербайджан, обвинила президента Федерации легкой атлетики Азербайджана Чингиза Гусейнзаде в том, что он присвоил часть ее призовых, выделенных государством, сообщает haqqin.az со ссылкой на Guardian.

В 2013 году спортсменка, по ее словам, получила от правительства 25 тысяч долларов за победу в соревновании. Она утверждает, что Чингиз Гусейнзаде взял из этих денег 7 тысяч. «Он обещал отправить остальную часть призовых денег мне, когда я вернусь в Эфиопию, но так и не сделал этого», - говорит Лайеш.

Также спортсменка заявила, что после выделенных правительством средств президент Федерации перестал платить ей зарплату.

Связаться с Чингизом Гусейнзаде haqqin.az не удалось. Он находится заграницей и его телефон вне зоны досягаемости.

Прокомментировал заявления Абдуллаевой президент легкоатлетического клуба «Умид» Мехти Нагиев. Именно с «Умидом» связана контрактом эфиопская бегунья.

«Слова Лайеш – это, конечно же, неправда, - говорит М.Нагиев в беседе c haqqin.az. – Она получила 25 тысяч, но не смогла все вывезти из Азербайджана. На таможне ей это не позволили. Наш тренер по частям отправлял ей деньги, которые она не смогла забрать с собой. Посылал по 2-3 тысячи через Western Union. Все это задокументировано».

Лайеш Абдуллаева также говорила, что ей обещали «высокую зарплату, дом и дорогие машины, если я буду побеждать».

«Подобного типа статья в СМИ уже выходила, - говорит Мехти Нагиев. – Правда, не в Guardian, а в эфиопских изданиях. Тогда нас обвинял другой эфиоп – Хайле Ибрагимов. Мы отправили в данное издание всю необходимую информацию и было опубликовано опровержение с извинениями в адрес Федерации легкой атлетики Азербайджана и нашей страны.

Наши эфиопы ежемесячно получали высокую зарплату, которую мы отправляли им опять-таки через Western Union. В Эфиопии для них был снят дом с прислугой, машиной, со всеми условиями, чтобы они могли тренироваться. У них были тренеры, которых они выбирали себе сами, был массажист. Лайеш говорит, что она была травмирована. Да, и чтобы вылечить ее, мы потратили огромную сумму денег».

Эфиопская бегунья особое внимание уделила турецкому тренеру Метину Сазаку, который якобы пичкал ее какими-то странными таблетками и делал инъекции.

«Метин Сазак работал в Азербайджане лишь год, - продолжает М.Нагиев. – Потом наши пути с ним разошлись, так как он выдвигал слишком высокие требования».

Сообщается, что Сазак отбывает сейчас пожизненный запрет на работу в легкой атлетике в результате дела, возбужденного турецкими антидопинговыми властями. Разыскивали турка также в Швеции и Эфиопии за то, что он кормил легкоатлетов этих стран запрещенными препаратами.

В 2009 году при непосредственном участии Сазака в нашу страну были приглашены и натурализованы пять эфиопских спортсменов. В их азербайджанских паспортах эфиопские фамилии были заменены на азербайджанские. Хайле Деста Хагос стал Хайле Ибрагимовым, Сенбете Тилахун Ворку – Тилахуном Алиевым, Абелав Лайеш Тиге – Лайеш Абдуллаевой, Гемега Гезасин Хундума – Гезасин Сафаровой, а Хурсса Маре Дибаба – Маре Ибрагимовой.

«Слова про допинг, сказанные Абдуллаевой, тоже не могут быть правдой, - уверен глава клуба «Умид». – Это просто исключено. И у Лайеш, и у Хайле постоянно брали тесты на допинг, практически на каждом соревновании. Представители Всемирного антидопингового агентства могли приехать в любой момент в любой город мира, где они находились, и взять анализы».

Говоря о Хайле Ибрагимове, Мехти Нагиев заявил, что спортсмен уже примерно три года не показывает хороших результатов.

«Мы перестали ему платить, так как он не демонстрирует высоких показателей. Это все прописано в его контракте с клубом, который он отказывается выполнять. Несмотря на все это, от Хайле мы не отказались. А что касается Лайеш, то она уже примерно три года нигде не выступает».