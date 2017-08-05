Додон просит Путина не вводить санкции

Президент Молдовы Игорь Додон обратился к Москве с просьбой не отвечать санкциями на решение молдавского правительства объявить персоной нон грата вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, сообщает Интерфакс.

"Попросил наших российских партнеров воздержаться от мер и санкций, которые затронут и будут бить по интересам простых граждан и экономических агентов", - написал Додон в субботу в фейсбуке после встречи в Тегеране с Рогозиным.

"От возможных торговых и миграционных санкций будут страдать не министры и депутаты правящей группировки, а простые молдавские граждане, которые ни в чем не виноваты", - подчеркнул Додон.

По его словам, решение правительства Молдовы объявить Рогозина персоной нон грата направлено на "подрыв усилий президентов Молдовы и России по возвращению стратегического диалога и партнерства между нашими странами".