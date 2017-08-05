Экс-депутат погибла в автокатастрофе

Бывший народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная погибла в автокатастрофе. По данным LB.ua, авария произошла сегодня утром на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией.

По предварительной информации, водитель, который вез Бережную вместе с восьмилетней дочерью, скорее всего, не справился с управлением и машина вылетела с серпантина. Экс-депутат и водитель погибли на месте. Дочь Бережной получила незначительные травмы. Она сидела сзади в автокресле и была пристегнута.

Ирина Бережная - депутат двух созывов Верховной Рады: шестого (2007-2012) и седьмого (2012-2014). Была членом фракции Партии регионов, входила в комитет Рады по вопросам правосудия.

Бережной было 36 лет.