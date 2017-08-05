Ильхам Алиев подписал некролог

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, официальные лица государства и правительства подписали некролог в связи с кончиной видного ученого-биолога, действительного члена Национальной академии наук Азербайджана, доктора биологических наук, профессора Сиддиги Рза гызы Мамедовой.
В некрологе говорится: «Научная общественность Азербайджана понесла тяжелую утрату. 5 августа 2017 года на 93-м году жизни скончалась видный ученый-биолог, действительный член Национальной академии наук Азербайджана, заслуженный деятель науки, доктор биологических наук, профессор Сиддига Рза гызы Мамедова».
«Заслуги Сиддиги Мамедовой в развитии науки в стране были высоко оценены. Она была награждена рядом орденов и медалей, высшими наградами Азербайджана – орденами «Шохрат» и «Шараф», удостоена «Почетного диплома Президента Азербайджанской Республики».