Саакашвили ищут на польско-украинской границе

Экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили ищут на украино-польской границе. В Киеве предполагают, что политик может вернуться в Украину. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил депутат Верховной Рады, член партии "Движение новых сил" Юрий Деревянко.

По словам парламентария, на пограничном пункте пропуска "Краковец" заблокировали въезд и выезд автомобилей "по прямому указанию из администрации президента" Петра Порошенко. В результате у КПП возникли многокилометровые пробки.

Как пишет Деревянко, пересекавший границу в тот момент, вокруг было много сотрудников СБУ, а машины пограничников прочесывали "поля вокруг таможни в поисках Михаила Саакашвили". Автомобиль парламентария также досмотрели.

"Это нарушение не только украинского законодательства, но и международных соглашений о работе пункта пропуска. А также издевательство над сотнями людей, которые не могут нормально пересечь границу", — написал Деревянко.