20-летнюю модель похитили и выставили на аукцион

В Милане 30-летний поляк похитил британскую модель и выставил ее на продажу на аукционе, сообщает Daily Mail.

По данным СМИ, манекенщица приехала в Италию на съемки. Фотосессию должен был провести уроженец Польши Лукаш Герба, однако мужчина сделал девушке укол предположительно с наркотическим веществом, после чего британка потеряла сознание. Злоумышленник похитил ее и перевез в укрытие, где неделю удерживал.

Он также выставил девушку на продажу через интернет-аукцион за 300 тысяч евро и планировал получить деньги биткоинами.

Однако через семь дней после похищения Герба узнал, что у жертвы есть двое детей, и решил отпустить ее. Мужчина самостоятельно доставил ее к зданию британского консульства, где его и задержали