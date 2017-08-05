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20-летнюю модель похитили и выставили на аукцион

 

В Милане 30-летний поляк похитил британскую модель и выставил ее на продажу на аукционе, сообщает Daily Mail.

По данным СМИ, манекенщица приехала в Италию на съемки. Фотосессию должен был провести уроженец Польши Лукаш Герба, однако мужчина сделал девушке укол предположительно с наркотическим веществом, после чего британка потеряла сознание. Злоумышленник похитил ее и перевез в укрытие, где неделю удерживал.

Он также выставил девушку на продажу через интернет-аукцион за 300 тысяч евро и планировал получить деньги биткоинами.

Однако через семь дней после похищения Герба узнал, что у жертвы есть двое детей, и решил отпустить ее. Мужчина самостоятельно доставил ее к зданию британского консульства, где его и задержали

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