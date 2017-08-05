Подписаться на уведомления
 

Ильхам Алиев выделил деньги на дороги в Балакене и Закаталах

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Балакен - Газбина - Ититала Балакенского района, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, для строительства дороги Балакен - Газбина - Ититала, соединяющей десять населенных пунктов, из предусмотренного в государственном бюджете на 2017 год Резервного фонда президента выделить открытому акционерному обществу «Азеравтойол» три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить предусмотренное распоряжением финансирование.

Также для строительства дороги Алиабад - Муганлы - Фалдарлы - Гандах - Енгийан - Алиабад, соединяющей семь населенных пунктов, из предусмотренных в госбюджете на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог открытому акционерному обществу «Азеравтойол» выделено 8,9 миллиона манатов.

317 просмотров


Старости
Интересы России и Азербайджана столкнулись в Европе? Ветер сдует!
Интересы России и Азербайджана столкнулись в Европе? Ветер сдует! наша аналитика
Наша погода
Сегодня 40° / 24°
6 Авг 36° / 24°
7 Авг 36° / 26°
8 Авг 38° / 26°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0206 AZN
1 RUB   =   0.0282 AZN

Новостная лента

В Товузе скончалась беременная женщина
Ильхам Алиев выделил деньги на ремонт квартир в Закаталах
Мощный взрыв у исламского центра в США
Роухани: Иран ответит на любое нарушение ядерной сделки
Ильхам Алиев сменил советника на помощника
Ильхам Алиев выделил деньги на дороги в Балакене и Закаталах
20-летнюю модель похитили и выставили на аукцион
Саакашвили ищут на польско-украинской границе
Ильхам Алиев подписал некролог
Экс-депутат погибла в автокатастрофе
Пляжи Абхазии опустели после взрывов
Додон просит Путина не вводить санкции
Эфиопская бегунья: «Президент Федерации Азербайджана присвоил мои 7 тысяч долларов» реакция Федерации спорта
Роухани приведен к присяге
Еще двое жертв внука Али Гасанова на грани смерти заявление главврача, фото
Президент Узбекистана призвал не допускать расточительства на свадьбах
Грузия требует у Польши экстрадировать Саакашвили
В Турции полицейские стали похожи на талибов фото
Уроженка Агдама украла у турка 600 долларов и 44 маната
Турция стягивает войска к границе с Сирией
Подробности убийства сотрудника Араза Агаларова обновлено
Международные эксперты критикуют девальвацию маната и Межбанк
Саудовская Аравия направляет шиитов на Иран
Ильхам Алиев написал в твиттере Обновлено
Мадат Гулиев принял присягу фото, официоз
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться