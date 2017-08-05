Ильхам Алиев выделил деньги на дороги в Балакене и Закаталах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Балакен - Газбина - Ититала Балакенского района, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, для строительства дороги Балакен - Газбина - Ититала, соединяющей десять населенных пунктов, из предусмотренного в государственном бюджете на 2017 год Резервного фонда президента выделить открытому акционерному обществу «Азеравтойол» три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить предусмотренное распоряжением финансирование.

Также для строительства дороги Алиабад - Муганлы - Фалдарлы - Гандах - Енгийан - Алиабад, соединяющей семь населенных пунктов, из предусмотренных в госбюджете на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог открытому акционерному обществу «Азеравтойол» выделено 8,9 миллиона манатов.