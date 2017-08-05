Ильхам Алиев сменил советника на помощника

Президент Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение, согласно которому помощник президента по экономической политике и вопросам промышленности Натик Амиров назначен членом Наблюдательного совета ГНФАР.
Натик Амиров сменил на этой должности Вахида Ахундова.
Председателем Наблюдательного совета ГНФАР является премьер-министр Артур Расизаде, исполнительным директором - Шахмар Мовсумов.
Напомним, в результате кадровых реформ в Азербайджане была упразднена должность государственного советника по экономической политике, которую занимал Вахид Ахундов.