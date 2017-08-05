Роухани: Иран ответит на любое нарушение ядерной сделки

Любое нарушение ядерного соглашения встретит противодействие со стороны Тегерана, однако Иран не будет нарушать его первым. Об этом после приведения к присяге заявил президент страны Хасан Роухани.



"Мир должен знать, что любое нарушение обязательств по этому международному соглашению (совместному всеобъемлющему плану действий – ред.) встретит дружный ответ народа и правительства Ирана", — заявил Роухани, отметив, что страна не станет первой нарушать ядерное соглашение, которое он назвал одним из достижений своего правительства в прошедший срок полномочий.

