Ильхам Алиев выделил деньги на ремонт квартир в Закаталах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий и продолжению работ по благоустройству и созиданию в городе Закаталы. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, для проведения капитального ремонта многоквартирных зданий и продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Закаталы из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год Резервного фонда президента выделено Исполнительной власти Закатальского района три миллиона манатов, в том числе для капитального ремонта 20 многоквартирных зданий - два миллиона, продолжения работ по благоустройству и созиданию – один миллион манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить предусмотренное распоряжением финансирование.