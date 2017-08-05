Установившаяся в последние недели в Европе жара привела к тому, что начали таять ледники и снег в Альпах. В результате, по данным швейцарской полиции, на которую ссылается The Guardian, в горах все чаще находят останки людей, которые пропали несколько лет или даже десятилетий назад.

Местные власти зафиксировали значительное увеличение числа найденных в Альпах тел за последний месяц. Одна из последних находок - останки 30-летнего мужчины. ДНК-анализ показал, что это труп немецкого гражданина, пропавшего в 1987 году.

Его тело нашли менее чем через неделю после обнаружения останков швейцарской пары, которые 75 лет считались пропавшими без вести.

Специалисты констатируют, что альпийские ледники тают с беспрецедентной скоростью, потеряв за последний год около одного кубического километра (примерно 900 млрд литров воды). С 1850 года, когда ледники покрывали около 1735 квадратных км швейцарской территории Альп, их общая площадь сократилась наполовину.