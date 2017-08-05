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Венесуэлу исключили из общего рынка Южной Америки

 

Страны южно-американского общего рынка (МЕРКОСУР) приняли решение окончательно приостановить членство Венесуэлы в блоке. Об этом сообщает Reuters.

В субботу в бразильском городе Сан-Паулу прошла встреча министров иностранных дел Аргентины, Бразилии, Уругвая и Парагвая, на которой они обсуждали ситуацию в Венесуэле.

Как отмечается в совместном заявлении стран-членов МЕРКОСУР, такой шаг связан с намерением оказать влияние на венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Участники общего рынка считают, что венесуэльские власти нарушают демократический порядок в стране и выступают против Учредительного собрания Венесуэлы.

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