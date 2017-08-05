Ильхам Алиев выделил деньги на благоустройство Гаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о дополнительных мерах по финансированию продолжающихся работ по благоустройству и созиданию в городе Гах.

Согласно распоряжению, для продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Гах из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2017 год Резервного фонда президента Азербайджана выделено Исполнительной власти Гахского района три миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить предусмотренное распоряжением финансирование.