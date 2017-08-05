Эрдоган: Турция возобновит операцию "Щит Евфрата"

Турция намерена возобновить и расширить зону проведения военной операции "Щит Евфрата" на севере Сирии. Об этом сказал в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы решительно настроены при помощи операции "Щит Евфрата" вонзить кинжал в самое сердце терроризма в Сирии и таким образом расширить зону ее проведения. В самое ближайшее время мы предпримем новые и важные шаги по этой теме", - цитирует слова турецкого лидера газета Milliyet.

Турция ранее заявила о планах развернуть операцию против курдских формирований на севере Сирии под кодовым названием "Меч Евфрата".

