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Неймар на «Парк де Пренс»

 

После официальной презентации в пятницу в субботу новичок «Пари Сен-Жермена» Неймар был представлен болельщикам столичного клуба, сообщает Евроньюс.

Бразильский нападающий вышел на поле стадиона «Парк де Пренс» перед стартовым матчем своей новой команды в национальном первенстве против «Амьена» и удостоился овации десятков тысяч фанатов, уже собравшихся на трибунах.

«Моя цель – выиграть с вами как можно больше трофеев», – обратился Неймар к болельщикам. «Спасибо вам», – добавил он по-французски. В конце презентации Неймар совершил круг почета по стадиону, отправив на трибуны с десяток мячей и свою футболку.

В заявку ПСЖ на этот матч Неймара внести не успели, так что дебют звездного форварда на новом месте работы ожидается 13 августа в гостевом поединке с «Генгамом».

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