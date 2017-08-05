Торжественная церемония инаугурации президента Ирана Хасана Роухани прошла сегодня в Тегеране. В связи с этим событием во всем Иране объявлен выходной день.

По сообщению Tasnim News Agency, в церемонии приняли участие 8 президентов, 9 вице-президентов и вице-премьеров, 11 министров иностранных дел и 19 парламентских спикеров.

«Количество и уровень делегаций, присутствующих на сегодняшнем мероприятии, беспрецедентно», - заявил заместитель департамента по связям и информации президентской администрации Парвиз Эсмаили.

Кроме иностранных гостей в зале, где проходила торжественная церемония, находились представители всех иранских элит: депутаты парламента и военные, бизнесмены и священнослужители, реформаторы и консерваторы, сторонники нынешнего президента и его непримиримые критики.

Именно эта категория приглашенных на торжественную церемонию представляла наибольший интерес для стороннего наблюдателя. Даже скорее не они сами, а их взгляды, устремленные на главное действующее лицо нынешней инаугурации – избранного на второй срок президентом Ирана Хасана Роухани.

И уже по богатству палитры эмоций, которые выражали эти взгляды – от восторга до полного скепсиса – становилось понятным, что второй срок для президента будет весьма непростым. Да и сроку-то того осталось немногим более двух лет, поскольку по непреложным политическим правилам, во вторую половину своего пребывания в главном кресле государства любой президент, будь то Иран или США, превращается в «хромую утку». К которой относятся с показным уважением, но всерьез особо уже не воспринимают, больше заботясь мыслями о том, как устроиться в команде того, кто придет ему на смену.

У Роухани ситуация еще сложнее. И потому, что последнее слово в любом важном вопросе принадлежит отнюдь не ему, а Верховному лидеру, рахбару Али Хаменеи. И потому, что уже возник политический конфликт с теми силами, которые еще вчера работали на его победу, теми, кто буквально «внес» его в президентское кресло на выборах – с реформаторами. И потому, что социально экономическая ситуация и безопасность страны находятся под угрозой.

Всего за пару месяцев, прошедших с момента объявления итогов голосования, Роухани стал для влиятельных сторонников из реформаторского лагеря «чужим среди своих». И связано это с ключевым для любого президента вопросом – формированием нового кабинета министров, состав которого он должен представить на утверждение Меджлиса (парламента) страны через две недели после церемонии вступления в должность.

Президент в Иране – должность довольно двусмысленная. Да, он является главой Высшего совета национальной безопасности, но решения этого совета утверждаются Верховным лидером. Да, ему подчинено министерство обороны, и он участвует в принятии военного бюджета. Но не он является Верховным главнокомандующим, а, следовательно, его контроль над военными весьма номинален. Иранский президент может влиять на внешнюю политику, ему подчинено министерство иностранных дел, но наиболее «острыми» вопросами, теми же Сирией, Ираком, Афганистаном и так далее, занимается канцелярия Верховного лидера, имеющая в своем распоряжении такой инструмент как «Аль-Кодс» генерала Касема Сулеймани, подчиняющийся непосредственно Али Хаменеи.

Кроме того, специфика нынешней социально-политической и экономической обстановки в Иране, а также новые вызовы национальной безопасности страны обусловили то, что канцелярия Верховного лидера ненавязчиво, но весьма убедительно дала понять Роухани о своей особой чувствительности к выбору кандидатов на должность руководителей ряда ключевых министерств, в первую очередь – министерства науки, исследований и технологий, министерства образования, а также министерства культуры и исламского руководства. С чем президент полностью согласился и выразил готовность консультироваться с Верховным лидером и его представителями по кандидатурам будущих министров.

Каждое из этих ведомств в нынешних условиях действительно приобретает особую значимость. Так, тот, кто контролирует министерство науки – тот назначает руководителей университетов, которые традиционно являются центрами политической активности в стране. Контроль над министерством культуры позволяет определять лицензионную политику – какие фильмы снимать, какие книги публиковать, какую музыку слушать. И именно деятельность этого министерства в первый президентский срок Рухани вызывала массу нареканий консерваторов, обвинявших министра и президента в проведении политики «вестернизации» иранской культуры.

Обеспечившие победу нынешнего президента на выборах реформаторы ожидали министерских портфелей – но Рухани обломал эти ожидания, причем – весьма изящно: я-то сам был бы и не против, но вот понимаете, у Верховного лидера другое мнение… Реформаторы, естественно, почувствовали себя обманутыми, и сейчас заявляют о том, что в случае, если не получат министерских портфелей – попросту откажут Роухани в поддержке, в том числе – и в парламенте, где располагают изрядным количеством голосов.

Но разборки со своими вчерашними сторонниками – не самое сложное из того, что ожидает нынешнего президента в период его второго срока. 3 августа, вручая Роухани указ о его вступлении в должность, Али Хаменеи определил ему три важных направления будущей деятельности, главным из которых Верховный лидер назвал устранение экономических проблем населения.

А в этом вопросе первый срок для вновь избранного президента оказался достаточно провальным.

Казалось бы, чего проще – добьемся отмены санкций, вернемся на мировые рынки, и экономика помчится вперед. Примерно так Роухани и говорил избирателям, которые, в конце концов, в это полностью поверили. Действительность оказалась куда суровее. Санкции стали лишь катализатором системного кризиса иранской экономики, проблемы в которой копились с 90-х годов прошлого века.

Изношенность основных фондов, дефицит инвестиций, архаичная система регулирования, низкая производительность труда, технологическое отставание, появившееся за годы международной изоляции – нынешние проблемы иранской экономики не изложить и в цикле статей. И санкции здесь даже не в первой пятерке основных причин сложившегося положения.

Тревожные сигналы системного кризиса имеют вполне конкретное цифровое выражение. К концу прошлого финансового года (в Иране это 20 марта 2017-го) власти отрапортовали о снижении инфляции с 40%, бывших на момент избрания Роухани в 2013-м до 7,2%. Это преподносилось как серьезный экономический успех правительства реформаторов – до того момента, пока не поступил первый ежеквартальный отчет Центробанка Ирана. Инфляция вновь повысилась, составила 10,2%, и сегодня правительственные экономисты нехотя, но все же признают, что уровень 11-12% - это то, что останется неизменным весь нынешний год, без перспектив на снижение.

Одновременно стала стремительно нарастать (на 33,1% только за один год) задолженность государственных учреждений и предприятий банковской системе, составив в итоге все к тому же 20 марта 2017-го огромную по иранским меркам сумму в размере 49,1 миллиарда долларов.

Не только не сократилась, но и на полпроцента за год выросла безработица, которая коснулась 12,6% трудоспособного населения Ирана. Причем, речь идет о том, что эти люди не имеют работы от слова «совсем». А если учесть частично занятых, то полноценной работы – и соответствующего дохода, не имеет примерно каждый пятый житель страны. И, как заявил в мае нынешнего года министр труда страны Али Рабии, такой уровень безработицы будет оставаться в течении ближайших нескольких лет, без перспектив к сокращению.

В итоге, как мне уже доводилось писать, за первый срок пребывания Роухани в президентском кресле доходы на душу населения увеличилось только в столице (на 8,5%). В остальных же городах они сократились на 5,4%. Еще хуже обстоит в сельских районах, где доходы на душу населения откатились на 13,8%. Более того, более миллиона иранцев, проживающих в сельской местности за годы президентства Роухани пополнили число тех, чьи доходы ниже черты бедности.

Сложная экономическая ситуация сопровождается возрастанием угроз для национальной безопасности страны. И речь здесь даже не столько в политике США и тех же саудитов, сколько в ситуации складывающейся непосредственно по периметру иранских границ.

На востоке – 921 километр границы с Афганистаном. Беженцы, нелегальные мигранты, наркотики. 959 километров границы с Пакистаном – сепаратизм белуджей, экстремисты и террористы. Уничтоженная при Ахмадинежаде Джундалла благодаря усилиям «волшебников» из Саудовской Аравии воскресла в виде Джаиш аль-Адль, причем при воскрешении сохранила всю свою отмороженность и запредельную жажду крови.

На западе – 1600 километров границы с Ираком. Беженцы, контрабанда, вновь поднявшие голову террористы из курдских экстремистских группировок. На юге – монархии Персидского залива, непримиримые противники Тегерана. Кольцо врагов…

Генерал Мохаммад Пакпур, командующий сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) прямо заявляет: «60% границ с сопредельными государствами с той стороны контролируют не эти государства, а террористы, которые, к тому же получают доходы от контрабанды и транзита наркотиков».

На этом фоне совершенно не удивляет заявление министра иранской разведки (VEVAK) Махмуда Алави, сделанное им в нынешнем феврале: «За последние два с половиной года предотвращены десятки терактов в крупнейших городах Ирана, разгромлено несколько крупных подпольных террористических организаций, в которых состояло свыше полутора тысяч человек».

Проблемы экономики, социальное расслоения и обнищание населения, сложная международная обстановка и нарастание угроз национальной безопасности – вот что ожидает Роухани в период его второго срока. Справится ли? У многих присутствовавших на сегодняшней инаугурации иранских политиков существуют, судя по всему, большие сомнения на этот счет.