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В Азербайджане призывают ввести химическую кастрацию педофилов

Автор: Алхас Исмайлов, собкор 

Педофилия - глобальная проблема современного общества, и с каждым днем она становится всё серьезнее. Не обошла эта напасть и Азербайджан. Официальной статистики по инцидентам с насилием над малолетними, как ни странно, в стране пока не существует, но если судить по криминальной хронике в СМИ, такие преступления и у нас далеко не исключение.

Понимая, что откладывать больше невозможно, в Милли Меджлисе решили инициировать законодательные изменения, направленные на борьбу с педофилией. Среди предложенных мер, возможно, будет и применение кастрации, сообщил haqqin.az депутат Фазиль Мустафа.

Как ни прискорбно, в последнее время сексуальное насилие над детьми случается все чаще, поэтому просто необходимо ужесточить уголовное наказание за это преступление, считает депутат.

«Я намерен выйти с пакетом законодательных инициатив, в том числе, возможно, по введению такой меры, как химическая кастрация лиц, осужденных за преступления сексуального характера в отношении малолетних и несовершеннолетних. Давно пора, чтобы педофилы, растлители и прочие подонки ответили за содеянное в отношении детей», - убежден Ф.Мустафа.

В последнее время Азербайджан потрясла череда преступлений, связанных с насилием и убийствами детей. Всего несколько дней назад такое кощунственное деяние было совершено в Нахчыване. Недавно мобилизовавшийся из армии 23-летний парень в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал 4-летнюю девочку. Возмущенные односельчане, поймав его, избили и изуродовали половые органы. Однако такой самосуд вряд ли поможет решить проблему.

Не прошло после этого и нескольких дней, как в Баку капитан полиции Тахир Тахирли буквально вырвал из рук педофила 8-летнего мальчика.

Для ужесточения борьбы с этим злом наши законодатели могли бы использовать зарубежный опыт. В США, например, действует так называемый «закон Меган» (по имени семилетней Меган Канки, изнасилованной и убитой педофилом-рецидивистом): осужденные за преступления в половой сфере американцы вносятся в общенациональный список и регистрируются по месту жительства.

Многие эксперты согласны и с применением химической кастрации, применяемой, кстати, во многих штатах США.

А во Франции с 2005 года насильникам стали принудительно давать специальные химические препараты, снижающие сексуальную активность, что способствовало снижению числа преступлений на почве педофилии.

В Германии, где добровольной кастрации подвергаются до шести насильников в год, цифры говорят о том, что если у отпущенных на волю обычных педофилов шанс повторного преступления составляет 84%, то после кастрации ‑ всего 3%.

Не так давно и в соседнем с нами Казахстане законодательно узаконили химическую кастрацию педофилов.

Вообще согласно международным исследованиям, в странах, практикующих химическую кастрацию, количество преступлений против детей снизилось на 50%.

Комментируя такую меру воздействия, замглавврача Центра психического здоровья Рустам Салаев заметил, что  педофилы нередко вовсе не сознают себя больными или ущербными.

«Думаю, что кастрация - оправданная мера, хоть и не совсем гуманная. Очень важно четко определить, к кому ее применять. Здесь нужны тонкие механизмы выявления преступных наклонностей. И прежде чем заимствовать зарубежную практику, необходимо точно выяснить, где и насколько этот метод действенно помог снижению этого вида преступлений», - считает психиатр.

Судя по всему, специалист прав: несмотря на распространенность метода кастрации во всем мире, говорить однозначно об эффективности его результатов нельзя. Статистика, правда, свидетельствует о сокращении сексуальных преступлений, но она повсюду разная: где-то цифры существенно снизились, а где-то – совсем немного. По этой причине в некоторых отказались от химической кастрации, объясняя свое решение тем, что она не дает стопроцентной гарантии.

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