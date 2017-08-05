Совбез ООН ужесточил санкции против Северной Кореи

Совет Безопасности ООН проголосовал в субботу за резолюцию, расширяющую санкции против КНДР, передает РИА Новости.

Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств.

Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

По подсчетам американской стороны, которая предложила резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов, на 1 миллиард долларов.