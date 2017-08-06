В Турции подозреваемых в терроризме оденут в униформу

Подозреваемые в терроризме и подготовке военных переворотов в Турции будут носить специальную униформу в судах. Об этом сказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Заявление последовало после того, как один из подозреваемых в подготовке военного переворота пришел на судебное заседание в футболке с надписью "Герой", из-за чего слушание было ненадолго приостановлено.

По словам Эрдогана, эта футболка была нелепой попыткой похвастаться собой.

— Больше они не будут одеваться как хотят. Подозреваемые в причастности к неудачному военному перевороту будут носить комбинезоны, а подозреваемые в терроризме будут носить куртки и брюки, — приводит Reuters слова президента Турции.

Эрдоган также уточнил, что новая форма будет темно-миндального цвета.