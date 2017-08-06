Помощник Трампа: Белый дом рассматривает военный вариант ответа КНДР

Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер в интервью каналу MSNBC заявил, что в Белом доме рассматриваются все возможные меры в ответ на действия КНДР, включая военные, но в Пхеньяне должны сами осознать необходимость отказаться от ядерного оружия, сообщает ТАСС.

"Вы спрашиваете, готовим ли мы превентивную войну, которая заставит Северную Корею прекратить угрожать США ядерным оружием? Президент США Дональд Трамп ясно сказал об этом - мы не станем с этим мириться. Если у них есть ядерное оружие, которое представляет угрозу для США - это неприемлемо с точки зрения президента.

Конечно, мы должны представить все варианты, чтобы заставить КНДР изменить политику, включая и военный вариант", - сказал Макмастер.