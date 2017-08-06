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Усэйн Болт проиграл свой последний личный финал в карьере видео

Автор: Отдел спорта 

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции ямаец Усэйн Болт завоевал лишь бронзовую медаль в беге на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне.

В финальном забеге победу праздновал американец Джастин Гэтлин, вторым стал его соотечественник Кристиан Коулмен.

Это был последний личный финал в карьере быстрейшего человека в мире. Ранее Болт объявил, что после чемпионата мира завершит карьеру. В Лондоне он еще выступит за сборную Ямайки в эстафете.

В последний раз Болту не удавалось завоевать золото соревнований в 2011 году. Тогда он в финальном забеге на 100 метров был дисквалифицирован из-за фальстарта.

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