Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции ямаец Усэйн Болт завоевал лишь бронзовую медаль в беге на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне.



В финальном забеге победу праздновал американец Джастин Гэтлин, вторым стал его соотечественник Кристиан Коулмен.

Это был последний личный финал в карьере быстрейшего человека в мире. Ранее Болт объявил, что после чемпионата мира завершит карьеру. В Лондоне он еще выступит за сборную Ямайки в эстафете.

В последний раз Болту не удавалось завоевать золото соревнований в 2011 году. Тогда он в финальном забеге на 100 метров был дисквалифицирован из-за фальстарта.