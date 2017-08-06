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Помощник Трампа: Иран хочет стать гегемоном на Ближнем Востоке

 

Действия Ирана направлены на ослабление арабского мира и упрочение своей гегемонии на Ближнем Востоке. Никто не удивится, если администрация президента США Дональда Трампа в скором времени выйдет из ядерной сделки с Тегераном. Об этом в интервью телекомпании MSNBC сказал помощник президента США по нацбезопасности генерал Герберт Макмастер.

"Я считаю, что Иран ведет себя таким образом, чтобы арабский мир бессрочно оставался слабым и предрасположенным к конфликту. Так, чтобы он мог и дальше использовать хаос на Ближнем Востоке ради продвижения своей гегемонии, своего стремления к доминированию в регионе", - утверждает генерал.

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