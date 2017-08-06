Президент Молдовы благодарит Евросоюз за поддержку

Президент Молдовы Игорь Додон во время встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в Тегеране выразил благодарность ЕС за «оказанную поддержку в проведении реформ в Республике Молдова». Об этом молдавский лидер написал в своем Facebook.

«В ходе состоявшегося диалога обменялись мнениями по вопросам внешней и внутренней политики Республики Молдова» - отметил Додон.

Он также сообщил, что планирует до конца года осуществить рабочую поездку в Брюссель. Кроме того, президент Молдовы повторно пригласил Могерини посетить республику в ближайшее время.