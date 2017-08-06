Британия заплатит до €40 миллиардов за выход из Евросоюза

Британия готова заплатить до 40 миллиардов евро, чтобы погасить свои финансовые обязательства перед Евросоюзом после выхода страны из него, сообщает Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

"Великобритания готова заплатить Евросоюзу до 36 миллиардов фунтов (около 40 миллиардов евро) по так называемому счету за Brexit. Высокопоставленные чиновники в правительстве заключили, что такое предложение, которое впервые озвучило точную цифру, является единственным способом выхода из сложившегося тупика переговорного процесса", — пишет издание.

Вместе с тем отмечается, что Британия выплатит эту сумму только в том случае, если ЕС согласится "обсудить финансовое урегулирование как часть договора о будущих отношениях, включая торговое соглашение".