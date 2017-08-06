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Советник Трампа обвинил Москву в подрыве единства Европы

 

Москва проводит целенаправленную кампанию, строящуюся на "дезинформации и пропаганде", в попытке "нарушить единство Европы". Об этом помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил в субботу, 5 августа, в интервью американскому телеканалу MSNBC, сообщает Дойче велле.

Очевидно, что когда усилия по дестабилизации достигают таких масштабов, они не могут быть оставлены без ответа, подчеркнул Макмастер, по просьбе журналиста оценив ситуацию с ужесточением американских санкций в отношении РФ.

Вашингтон будет "противостоять дестабилизирующему поведению России" в тех областях, где оно отражается на интересах Соединенных Штатов, добавил советник главы Белого дома.

По его мнению, Москва "должна играть гораздо более ответственную роль в мире, если хочет стать полноправным и признанным членом международного сообщества".

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