Советник Трампа обвинил Москву в подрыве единства Европы

Москва проводит целенаправленную кампанию, строящуюся на "дезинформации и пропаганде", в попытке "нарушить единство Европы". Об этом помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил в субботу, 5 августа, в интервью американскому телеканалу MSNBC, сообщает Дойче велле.

Очевидно, что когда усилия по дестабилизации достигают таких масштабов, они не могут быть оставлены без ответа, подчеркнул Макмастер, по просьбе журналиста оценив ситуацию с ужесточением американских санкций в отношении РФ.

Вашингтон будет "противостоять дестабилизирующему поведению России" в тех областях, где оно отражается на интересах Соединенных Штатов, добавил советник главы Белого дома.

По его мнению, Москва "должна играть гораздо более ответственную роль в мире, если хочет стать полноправным и признанным членом международного сообщества".