Вооруженный мужчина пытался прорваться на Эйфелеву башню

Парижская полиция задержала вооруженного ножом мужчину, пытавшегося проникнуть на Эйфелеву башню. Как сообщила в воскресенье радиостанция France Info, инцидент произошел в субботу примерно в 23:30 по парижскому времени, передает ТАСС.

"Человек, вооруженный ножом, пытался прорваться через полицейский контроль у подножия Эйфелевой башни. Он был немедленно схвачен и нейтрализован. Причины его действий неизвестны", - говорится в сообщении радиостанции.

После инцидента все посетители башни были выведены. Полиция и саперы проверили все этажи башни - ничего подозрительного обнаружено не было.

Общество эксплуатации Эйфелевой башни выразило удовлетворение "оперативными действиями полиции и тем, что процедура эвакуации посетителей доказала свою эффективность".

С прошлого года вход на площадку под Эйфелевой башней и доступ к билетным кассам возможен только после прохождения через металлодетекторы и тщательного досмотра. Весь периметр огорожен высоким забором. В будущем году на этом месте будет построена высокая стена из пуленепробиваемого стекла, чтобы ограждения не портили вид на ажурные опорные пилоны Эйфелевой башни.