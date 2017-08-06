Подписаться на уведомления
 

Трамп поблагодарил Россию и Китай за санкции против Пхеньяна

 

Президент США Дональд Трамп признателен России и Китаю за поддержку резолюции об ужесточении санкционного режима в отношении Северной Кореи в Совете Безопасности ООН. Об этом сказано в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, сообщает ТАСС.

«Президент Трамп признателен России и Китаю за сотрудничество при обеспечении прохождения этой резолюции. Он продолжит работу с союзниками и партнерами с целью усиления дипломатического и экономического давления на КНДР, чтобы прекратить ее угрожающее и дестабилизирующее поведение», — говорится в заявлении.

Ранее в субботу Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР. Отныне Северной Корее запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.

Предложение ввести новые санкции против Северной Кореи поступило из США. В Вашингтоне объяснили это ответной реакцией на запуски Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет.

1080 просмотров


Старости
Интересы России и Азербайджана столкнулись в Европе? Ветер сдует!
Интересы России и Азербайджана столкнулись в Европе? Ветер сдует! наша аналитика
Наша погода
Сегодня 36° / 24°
7 Авг 37° / 25°
8 Авг 38° / 26°
9 Авг 38° / 28°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0206 AZN
1 RUB   =   0.0282 AZN

Новостная лента

Президент Украины за штурвалом МиГ-29 видео
Лавров проведет переговоры с Чавушоглу
Кому мешал сотрудник Араза Агаларова снова об убийстве
В Билясуваре спасатели ищут тело утонувшего водителя грузовика
Даниэль Риккьярдо: «Гонка в Баку – любимая, сумасшедшая, уникальная»
Азербайджанцам могут и списать долги перед банками экспертный анализ
Трамп поблагодарил Россию и Китай за санкции против Пхеньяна
Вооруженный мужчина пытался прорваться на Эйфелеву башню
Минобороны о новых обстрелах армян
Эрдоган переодел генералов в коричневые комбинезоны
Советник Трампа обвинил Москву в подрыве единства Европы
Британия заплатит до €40 миллиардов за Brexit
Президент Молдовы благодарит Евросоюз за поддержку
Помощник Трампа: Иран хочет стать гегемоном на Ближнем Востоке
Усэйн Болт проиграл свой последний личный финал в карьере видео
Помощник Трампа: Белый дом рассматривает военный вариант ответа КНДР
В Турции подозреваемых в терроризме оденут в униформу
Совбез ООН ужесточил санкции против Северной Кореи
В Азербайджане призывают ввести химическую кастрацию педофилов
И обрушилась лавина на Иран Роухани не позавидуешь
Неймар на «Парк де Пренс»
МЧС о взрыве в Сумгаите: есть пострадавшие Фото; обновлено 23:59
Эрдоган: Турция возобновит операцию "Щит Евфрата"
Ливанская армия наносит удары по ИГИЛ Видео
Ильхам Закиев стал семикратным чемпионом Европы
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться