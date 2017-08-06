Даниэль Риккьярдо: «Гонка в Баку – любимая, сумасшедшая, уникальная»

Пилот команды «Формулы-1» «Ред Булл» Даниэль Риккьярдо заявил, что в этом сезоне его любимой гонкой стал этап Гран-при Азербайджана, добавив, что дело даже не в итоговом результате, сообщает haqqin.az со ссылкой на Motorionline.

Напомним, что бакинская гонка завершилась победой Риккьярдо – единственной для «Ред Булл» в первой половине сезона.

«Продолжаю думать о гонке в Баку, - говорит гонщик. - Это и правда было удивительно. Независимо от ее результата, она была моей любимой в этом сезоне, потому что она была по-настоящему сумасшедшей. Да, у меня были неплохие этапы в Австрии и Монако, но этап в Азербайджане уникальный».

Писать о Гран-при Азербайджана продолжают и зарубежные СМИ, хотя прошло уже больше месяца.

«137 обгонов! Столько насчитали на Гран-при Азербайджана специалисты команды Mercedes, - пишет российское издание «За рулем», сравнивая этап в Баку с гонкой в Сочи, в ходе которой обгон был только один. - Разбираемся, есть ли здесь вина гонщиков.

Многие трассы, прокладываемые непосредственно по улицам городов, изобилуют банальными поворотами под прямым углом. В Баку таких — 8 из 20-ти. Для сравнения: за весь сезон‑2016 состоялось 866 обгонов, в среднем около 40 на гонку. А рекордным в прошлом сезоне стал китайский этап, в ходе которого пилоты совершили этот маневр 128 раз.

В прошлом году бакинская трасса отличилась лишь одним предельным показателем: на двухкилометровой прямой Валттери Боттас развил скорость 378 км/ч. Узкого извилистого сектора в Старом городе пилоты откровенно опасались, а потому даже не пытались вступать там в борьбу. И ничто не предвещало, что Гран-при у наших ближайших соседей может выйти таким веселым! Но это произошло, и репутация бакинского этапа резко пошла вверх - по крайней мере в глазах болельщиков.

Дэн Риккьярдо нипочем не выиграл бы первую в сезоне гонку, если бы не локальные неприятности у лидеров чемпионата и три выхода автомобиля безопасности. Заслуга самой трассы в залихватском сюжете и непредсказуемом подиуме невелика. Просто так совпало, что в один день на многих пилотов свалились чрезвычайные обстоятельства. Боттас столкнулся с Кими Райкконеном, Льюису Хэмилтону потребовалась лишняя остановка в боксах для ремонта подголовника, Себастьян Феттель заработал штраф stop&go. Таким образом, быстрые гонщики оказались позади и затем энергично прорывались вперед.

Но, черт возьми, почему на Гран-при России за четыре года не было ничего подобного? В 2017‑м гонка на «Сочи Автодроме» поставила антирекорд: единственный обгон состоялся на пятом круге - Паскаль Верляйн опередил своего партнера по команде Sauber Маркуса Эрикссона. Момент остался вне поля зрения камер, но телеметрия дала понять, что Эрикссон просто сбросил темп и пропустил напарника вперед.

Существует множество рейтингов «интересности» автодромов «Формулы‑1». В чем-то они противоречат друг другу, но чаще сходятся. Бельгийский «Спа-Франкоршам», японский «Сузуки» и бразильский «Интерлагос» однозначно входят в число лучших. А среди скучнейших, наряду с Мельбурном, Будапештом и Барселоной, большинство экспертов называет Сочи. Почему так получилось, понятно».

Издание также сообщает, что перепад высот у российской трассы всего полтора метра, а в Баку – около 30, что также влияет на зрелищность.

«Откровенно говоря, поругивают все современные автодромы, построенные по чертежам бюро архитектора Германа Тильке, - пишет «За рулем». - По конфигурации и набору поворотов они уступают любому из старых. Но в Баку у маэстро не было особого выбора. Есть дома, есть улицы, ничего подвинуть нельзя - прокладывайте! Половина поворотов под углом 90 градусов, скоростных вообще нет. Так что почти все из 137 обгонов состоялись на той самой двухкилометровой прямой».