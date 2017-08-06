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Кому мешал сотрудник Араза Агаларова снова об убийстве

 

Следователи Следственного комитета России отрабатывают все возможные мотивы убийства соучредителя и гендиректора «Крокус Сити Океанариума», 52-летнего бизнесмена Андрея Чернова. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на российские СМИ, работа следователей осложнена тем, что киллер не оставил на месте преступления никаких улик. Также следователи ломают голову над тем, кто бы мог заказать убийство бизнесмена.

В рамках расследования в съемной квартире Чернова провели обыск. Жена погибшего сообщила, что угроз ее супругу не поступало.

«Сейчас отрабатываются все возможные версии. Среди них — убийство в результате личного конфликта либо из-за конфликта в бизнесе. Океанариум был не единственным занятием Чернова; он принимал участие в руководстве и другими компаниями. Словом, бизнесмен серьезный», — сообщил СМИ источник в правоохранительных органах России.

Как уже сообщалось, московского бизнесмена Андрея Чернова — генерального директора океанариума «Крокус Экспо» — застрелили утром 4 августа. Это произошло в Суворовском парке на территории района Филевский парк. Тело бизнесмена нашла местная жительница, гулявшая утром с собакой. Убитый был одет в спортивную форму и лежал на велодорожке; предположительно его расстреляли во время утренней пробежки. Также сообщалось, что убийца выпустил в Чернова пять пуль — четыре в грудь и один контрольный выстрел в голову.

Российские СМИ отмечают, что киллер готовился к убийству заранее. Несколько дней следил за жертвой. Место для убийства выбрано идеально: на данный момент у следствия нет ни одной записи с камер наблюдения или каких-либо описаний от свидетелей. Расстреляв гендиректора океанариума, киллер ушел с места преступления, не оставив ни одной улики. То есть, скорее всего, работал профессионал.

Руководитель службы эксплуатации «Крокус Сити Океанариума», кандидат биологических наук Владимир Еманов сказал, что не может предположить, в связи с чем убили его партнера по бизнесу. По словам Еманова, он никогда не слышал, чтобы Чернову угрожали.

«Раз убили, значит, он кому-то сильно мешал», — подытожил Владимир Еманов.

Отметим, что «Крокус груп» принадлежит известному азербайджанскому миллиардеру Аразу Агаларову.

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