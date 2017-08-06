Лавров проведет переговоры с Чавушоглу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров может встретиться с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на полях АСЕАН в Маниле, сообщил журналистам источник в российской делегации, передает РИА Новости.

"Такая встреча может состояться в воскресенье", — сказал источник.

В Маниле глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) — министерском совещании Россия – АСЕАН, седьмой встрече министров иностранных дел стран-участниц Восточноазиатского саммита и 24-м региональном форуме АСЕАН по безопасности.