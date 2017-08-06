Полиция ищет неизвестных, совершивших разбойное нападение на семью американского журналиста Райли Уаггамана в Щелковском районе Подмосковья. Как сообщил сегодня ТАСС источник в правоохранительных органах Москвы, инцидент произошел в пятницу ночью.

«Американский журналист Райли Уаггаман пострадал в результате разбойного нападения на его семью в доме в подмосковном Монине. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (Разбой)», - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что неизвестный в маске проник в дом американского журналиста и его тещи и, угрожая ножом, потребовал деньги. По данным СМИ, мужчина ранил журналиста в живот, забрал три мобильных телефона, 1200 рублей и паспорт хозяйки.

Райли Уаггаман работает замредактора англоязычного интернет-СМИ Russia Insider и корреспондентом телекомпании Press TV.