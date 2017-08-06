Член палаты представителей Соединенных Штатов Максин Уотерс по ошибке пообещала устроить импичмент президенту России Владимиру Путину, перепутав его с вице-президентом США Майком Пенсом. Об этом она сказала, отвечая на вопрос ведущей телепередачи The View на телеканале ABC.

«Когда мы покончим с президентом США Дональдом Трампом, нам нужно будет приняться за Путина. Он следующий», — сказала Уотерс.

Ведущая переспросила: «Путин или Пенс?».

«А… в смысле Пенса», — ответила Максин Уотерс.

Ведущая пошутила над оговоркой, пояснив, что «мы разберемся сразу же с двумя: Трампом и Путиным, а потом возьмемся за Пенса».