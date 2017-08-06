Экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана, участвующие в международном конкурсе «Кубок моря-2017», выполнили артиллерийские стрельбы по морским целям, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
По условиям конкурса стрельбы выполнялись с дистанции 3,5 километра и международная судейская бригада подтвердила факт успешного выполнения упражнения.
Итоговая оценка за выполнение упражнения будет выставлена судьями в понедельник с учетом скорости прохождения каждым кораблем определенной дистанции на морском полигоне во время выполнения стрельбы.