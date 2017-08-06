Несколько лет назад власти Бинагадинского района торжественно объявили, что парк имени Айны Султановой на проспекте Ататюрка будет реконструирован и станет одним из самых красивых мест Баку. Прошло четыре года, но зеленый ухоженный парк с фонтаном и уютными кафе, который и до его переименования был любимым местом отдыха бакинцев, все еще обнесен высоким забором.

Растянувшийся на годы ремонт вызывает справедливое возмущение жильцов соседних зданий. Но главное в том, что никаких работ там не ведется. Как четыре года назад «благоустроители» порушили здесь всё что могли, так бывший парк и пребывает в руинах, кучах песка и битого камня. Хуже того, деревья и кустарники, на протяжении десятилетий радовавшие всех тенью и прохладой, оставшись без ухода и полива, медленно погибают.

Правда, сердобольные власти Бинагадинского района оставили крошечный пятачок, где можно посидеть на скамеечке и даже на предусмотрительно расставленных двух столиках поиграть в домино. Но и только… Пройтись как прежде под деревьями, поиграть с детьми невозможно – слишком уж крошечное пространство выделено для посетителей. Да и то со всех сторон окружено автодорогами с интенсивным движением. Так что какой уж тут отдых, если не смолкает автомобильный гул, а воздух сизый от выхлопных газов.

«Когда парк закрывали на ремонт, нам сказали, что он будет открыт до начала Европейских игр. Мы обрадовались, надеясь на то, что наш парк обновится и станет еще лучше. Однако нас обманули – за забором все эти годы тишина и никакого движения. А недавно узнали, что парк продан предпринимателям, собирающимся построить здесь очередной помпезный ресторан», - рассказал местный житель Тельман Алиев.

«Пусть уберут свой забор, мы сами все отремонтируем. А что делать, ведь вечером выйти некуда, особенно пожилым людям и детям. Молодежь может поехать на бульвар или в другие парки, а людям в годах, как я, например, и мамашам с детьми это затруднительно. Вот уже несколько лет нам негде отдохнуть, пообщаться со сверстниками. И вообще здесь такое бурное движение, что улицу перейти невозможно. Знаете сколько людей были сбиты здесь мчащимися? А все потому, что мы вынуждены ходить по проезжей части - вдоль забора закрытого парка. Сколько можно так мучить людей?!», - возмущается живущий по соседству Салех Абдуллаев.

«Посмотрите: посаженные здесь много лет назад деревья высыхают от отсутствия воды, а они каждый день поливают никому ненужные зеленые холмики», - говорит другой старожил этих мест, махнув рукой на непонятные зеленые пригорки вдоль дороги – все, что успели за четыре года сделать ремонтники.

Местные жители уже не раз жаловались в Исполнительную власть Бинагадинского района, но там никто на их призывы так и не отреагировал.

«Я инвалид Карабахской войны. Многие из тех, кто отдыхал в парке, такие же инвалиды и ветераны войны, как и я. Нам как воздух нужно место для отдыха. Не понимаю, сколько нужно средств, чтобы закончить ремонт? Если попросить кого-то из предпринимателей, то, наверное, можно будет поскорее все завершить. Я сам несколько раз жаловался в ЖЭК, участковому, в ИВ района. В последний раз наши аксакалы ходили к районным властям пять месяцев назад, просили завершить ремонт в нашем парке. И нам сказали, что вот-вот мы получим новый замечательный парк. Но, как видите, ничего не изменилось», - говорит инвалид Карабахской войны Джамиль Аббасов.

А ведь все знают, что в Баку за каждое незаконно срубленное дерево виновных штрафуют на 5-7 тысяч манатов, а здесь гибнет целый парк и никому до этого нет дела.

Из-за того, что наша встреча с жителями проспекта Ататюрка произошла в субботу, в нерабочий день, нам не удалось узнать в Исполнительной власти района, как чиновники собираются реагировать на многочисленные жалобы по поводу бездействующего парка.

Напомним, информация о том, что парк Айны Султановой будет закрыт на ремонт, была размещена на сайте ИВ Бинагадинского района еще в 2014 году. Районные власти заявили, что в парке со дня его открытия не проводились работы по благоустройству и давно требуется его обновление. А вот после ремонта он будет отвечать самым современным стандартам.

«Будут установлены скамейки для отдыха посетителей, качели и аттракционы для детей, высажены зеленые газоны и цветы, а также будет оборудована наиновейшая система освещения парка. Все эти работы будут проведены с применением новых архитектурных элементов. В то же время доводим до сведения местных жителей, что демонтаж памятника Айне Султановой при проведении работ в парке не предусматривается», - обещали власти Бинагадинского района…