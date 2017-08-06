Более 270 французов, воевавших на стороне боевиков в Сирии и Ираке, вернулись на территорию Франции, заявил глава МВД страны Жерар Коллон в интервью еженедельнику Journal du Dimanche.

"Информацию об убитых французах очень сложно подтверждать. Что касается возвратившихся, мы находимся на отметке в 217 совершеннолетних и 54 несовершеннолетних", — приводит газета ответ Коллона на вопрос о том, сколько французов-джихадистов убито в Сирии и Ираке и сколько вернулось в страну.

Глава МВД также подчеркнул, что террористическая угроза по-прежнему остается очень высокой. "Дважды удар был направлен на Елисейские поля, и наши службы предотвратили семь попыток совершить теракт с начала года", — отметил министр.

Он добавил, что дела против вернувшихся из Сирии и Ирака на родину французов рассматриваются в судебном порядке, некоторые из этих людей заключены под стражу.

Коллон также перечислил другие угрозы, среди которых он упомянул о лицах, которые могут получать указания из-за границы, в частности, от террористической организации "Аль-Каида", или людях, напрямую не связанных с Сирией, но находящихся под воздействием пропаганды.