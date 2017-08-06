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Вице-премьер Али Гасанов об инциденте с внуком

Автор: Отдел информации 

«Я не хочу ничего говорить. Что же касается упоминания моего имени в прессе, то я скажу одно – в правовом государстве ответственность носит индивидуальный характер. Мне бы очень хотелось, чтобы представители СМИ поняли это. Больше мне нечего сказать», - сказал вице-премьер Азербайджана Али Гасанов в ответ на просьбу представителей местных СМИ прокомментировать информацию о резонансном ДТП, которое совершил его внук, передает haqqin.az.

Напомним, что 4 августа на проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП, совершенное водителем автомобиля Mercedes Gelandewagen, внуком вице-премьера Али Гасанова – Наилем Аллахвердиевым. Этот автомобиль на большой скорости врезался сзади в автомобиль ВАЗ-2115, потерял управление и перелетел на второстепенную полосу проспекта. Там автомобиль сбил трех пешеходов, перевернулся и сгорел. В ДТП пострадали и двое граждан Турции – супружеская пара Муталиб Текиш и Сонгюль Текиш.

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