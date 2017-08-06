Лавров и Тиллерсон обсудили санкции

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с ним поднял вопрос об ответных мерах Москвы на антироссийские санкции и получил разъяснения, передает РИА Новости.

Встреча министров прошла на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.

"Его интересовали, прежде всего, с этого он начал, подробности тех решений, которые были вынужденно приняты нами в ответ на принятый закон с антироссийскими санкциями в конгрессе США. Мы эти разъяснения дали — собственно говоря, это было сделано на основе интервью Владимира Владимировича Путина каналу "Россия". Там все подробно было сказано, объяснены причины тех решений, которые мы приняли после длительных ожиданий, что США не пойдут по пути конфронтации", — сказал Лавров журналистам.

Напомним, что США на этой неделе ввели самые масштабные за последние три года ограничительные меры в отношении России, направленные, в том числе, против российского энергетического сектора.