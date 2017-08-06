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Российский прокурор утонул с женой при попытке спасти ребенка

 

В Кабанском районе Бурятии на реке Селенга погибли высокопоставленный сотрудник региональной прокуратуры и его жена. Они пытались спасти тонувшего подростка, который поплыл за мячом, но сами не сумели выбраться на берег, передает "Лента.ру".

Инцидент произошел 4 августа. Уточняется, что ребенка в итоге спас другой человек, отдыхавший неподалеку.

По данным агентства, погибший мужчина — Александр Чмелев, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Бурятии. По факту произошедшего проводится проверка, сообщили в надзорном ведомстве. У пары осталось трое детей.

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