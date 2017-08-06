Саргсян и Роухани обсудили Карабах

Президенты Армении и Ирана Серж Саргсян и Хасан Роухани обсудили сегодня в Тегеране урегулирование нагорно-крабахского конфликта, сообщила пресс-служба главы Армении.

"Собеседники коснулись вопросов региональной безопасности, в том числе переговорного процесса по решению карабахской проблемы. Саргсян представил нынешнюю ситуацию и позицию Армению по мирному разрешению проблемы в рамках Минской группы ОБСЕ. Президент Ирана отметил, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован исключительно политическим путем", — говорится в сообщении.

"В ходе встречи президент Роухани выразил надежду, что визит Саргсяна придаст новый импульс развитию и расширению двусторонних отношений с учетом армяно-иранской историко-культурной общности", — говорится в сообщении.