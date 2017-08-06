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Венесуэльские военные подняли мятеж против Мадуро

 

В Венесуэле группа военных объявила о восстании против президента страны Николаса Мадуро, сообщает El Nacional со ссылкой на видеообращение военных, появившееся в соцсетях.

Сообщается, что группу возглавляет человек, называющий себя капитаном Хуаном Кагварипано. Он отметил, что «мы заявляем о своем законном восстании» против «убийственной тирании Николаса Мадуро».

«Отметим, что это не переворот. Это гражданские и военные действия, чтобы восстановить конституционный порядок. Но еще больше — чтобы спасти страну от полного уничтожения, остановить убийство нашей молодежи и семей», — сказал он.

Отмечается, что Кагварипано находится в розыске с 2014 года «за поддержку диссидентского движения».

Как сообщает Associated Press со ссылкой на представителя правящей партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо, на военную базу, контролируемую войсками, лояльными правительству, была совершена «террористическая атака». Несколько человек задержаны.

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