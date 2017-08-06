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Тегеран вновь обвинил Вашингтон в поддержке террористов

 

Председатель Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что авиаудары коалиции во главе с США в сирийской Ракке снижают безопасность в регионе и укрепляют терроризм, сообщает телеканал Press TV.

На встрече с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом в Тегеране Шамхани также обвинил Вашингтон в нарушении прав человека и подчеркнул, что коалиция действует в стране без согласия правительства Сирии или мандата ООН.

"Вместо того, чтобы бороться с террористическими элементами, западные страны и США принимают подозрительные меры, которые идут в русле укрепления терроризма и снижения безопасности в регионе", — считает Шамхани.

Напомним, что накануне сирийское агентство SANA сообщило со ссылкой на замглавы местного отделения Красного полумесяца, что международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке.

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