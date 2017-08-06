Известный украинский музыкант умер на сцене

Во время выступления на фестивале "Августовский блюз" в Эстонии умер известный украинский музыкант и художник, солист группы Ivan Blues & Friends Иван Денисенко, передает Postimees.

Денисенко успел доиграть сет, после чего ему резко стало плохо. Прибывшие на место медики провели массаж сердца, а после отвезли Денисенко в Таллин. Однако жизнь музыканта спасти не удалось.

Очевидец произошедшего рассказал, что Денисенко стало плохо во время выступления. Он закончил петь, затем начался музыкальный проигрыш и музыкант упал навзничь. На сцену вышел конферансье Ян Ууспыльд и спросил, есть ли среди публики врач.