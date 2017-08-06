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Синоптики предупреждают о сильной жаре

 

Завтра в Баку и на Абшероне будет солнечно, без осадков, слабый северный ветер днем сменит направление на юго-восточное. Температура воздуха на полуострове ночью составит 23-26, днем – 34-39 градусов, в Баку ночью от 24 до 26, днем — 36-38 градусов выше нуля, сообщает Национальный департамент по гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление понизится до 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%, а днем – 30-40%.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 26-27, в Загульбе, Бузовна, Мардакяне, Шувеляне – 27-28, Туркянах, Говсанах, Сахиле и Шихове – 28-29 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается; слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от 21 до 26 градусов, днем воздух прогреется до 35-40, в горах ночью 15-20, днем 28-33 градуса выше нуля.

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