В Грузии гражданин Армении сбил насмерть женщину с ребенком

Грузинская полиция задержала 22-летнего гражданина Армении, который стал виновником ДТП, в результате которого погибли женщина с ребенком, передает Новости-Грузия.

Как сообщает МВД Грузии, следствие установило, что задержанный Г.Ч., управлявший автомобилем марки Nissan Tiida, 5 августа в районе Сурами, на 136-м километре автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, сбил мать с ребенком, находившихся на тротуаре.

Женщине было 38, а ребенку 5 лет; они скончались на месте.

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожно-транспортного движения или правил эксплуатации, повлекшее причинение смерти двум и более человек». Если вина водителя подтвердится, ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.