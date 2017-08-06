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В Белоруссии арестован российский священник-сутенер

 

В белорусском Витебске полицейские задержали в притоне с проститутками российского священника. Его подозревают в попытке вывезти женщин в Петербург в качестве живого товара. В отношении 39-летнего Николая Киреева возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель управления СК по Витебской области Светлана Сахарова в Facebook, передают «Вести».

Согласно информации, задержанный мужчина — отец Николай (Николай Киреев) из храма Святых Апостолов Петра и Павла во Всеволожском районе Ленинградской области. Священник уехал 2 августа, родным рассказал, что собирается в паломнический вояж по Московской области. Последний раз он выходил на связь днем 3 августа, затем перестал отвечать на звонки.

Вечером 4 августа жена отца Николая обратилась в полицию. В тот же день его задержали. Священник не был посетителем притона. Оперативникам он заявил, что собирался вывезти женщин в Санкт-Петербург.

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