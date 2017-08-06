23-летний парень утонул в Куре

Житель Акстафы 23-летний Фейяз Бабаев утонул, купаясь в реке Кура, передает АПА.
В настоящее время спасатели-водолазы МЧС ведут поиски тела молодого человека.
Житель Акстафы 23-летний Фейяз Бабаев утонул, купаясь в реке Кура, передает АПА.
В настоящее время спасатели-водолазы МЧС ведут поиски тела молодого человека.
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