У гитариста ​The Rolling Stones нашли рак

У гитариста рок-группы The Rolling Stones Ронни Вуда был обнаружен рак легких. Об этом музыкант признался в интервью журналу Sunday Event издания The Mail.

По словам Вуда, рак легких у него обнаружили при обследовании в мае, во время обычного медицинского осмотра перед гастрольным туром. Врачи были вынуждены сделать ему операцию, в ходе которой музыканту удалили часть легкого. При этом Вуд подчеркнул, что он не намерен проводить химиотерапию.

По его словам, после операции он чувствует себя хорошо, однако ему предстоят регулярные проверки здоровья.

«Теперь я в порядке. Но я буду проходить проверку каждые три месяца. Они обнаружили у меня рак на ранней стадии», — рассказал Вуд.

Вуд, которому в июне исполнилось 70 лет, бросил курить год назад, после рождения двух дочерей. По его словам, он подозревал у себя наличие заболевания еще до проведения диагностики.

«Как я мог пройти через 50 лет зависимости от курения и других вредных привычек без того, чтобы очутиться в этой ситуации?», — сказал Вуд.